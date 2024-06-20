«Я был удивлён». Эмильен Клод — о непопадании в группу А сборной Франции по биатлону

Французский биатлонист Эмильен Клод прокомментировал своё непопадание в группу А сборной Франции по биатлону.

«Я бы хотел сказать, что был удивлён. Мы с Антоненом [Гигонна] думали, что в группе А будет семь игроков, как в прошлом году. Поэтому, когда я услышал новость в начале мая, правда, я был немного удивлён, потому что это было не то, что я планировал, когда представлял своё лето. После этого, несмотря на то что мои планы на начало подготовки перевернулись с ног на голову, я не воспринял это плохо. Тот факт, что тренерами у нас были Бастьен Моретти и Луи Дешам, два тренера, которых у меня никогда не было и которые никогда раньше не работали в федерации, сделал ситуацию немного менее понятной. Наконец, мы смогли связаться, начали планировать на лето, всё идёт очень хорошо. В нашей группе царит хорошая рабочая атмосфера.

В конце зимы, во время написания обзора, я бы понял аргументы, но в начале мая, когда тебя предупреждают, что тренировки уже начались, это совсем не одно и то же. Сначала я был немного ошеломлён, удивляясь тому, как всё сложилось за лето. После этого у меня не осталось мнения по поводу споров. Из моего сезона ясно, что были некоторые несоответствия и некоторые действительно хорошие вещи. В итоге мне нужно сосредоточиться на себе и показать, что я на высоте», — приводит слова Клода Nordic magazine.

Напомним, этой весной тренерский штаб французов решил сократить состав группы А с семи до пяти человек. Штабу пришлось понизить в классе двух игроков: Антонена Гигонна, который на протяжении многих лет был членом сборной Франции, и Эмильена Клода.