«Мне ещё есть что доказывать на этапах Кубка мира». Клод — о целях в карьере

Французский биатлонист Эмильен Клод поделился планами на дальнейшую карьеру. Он заявил, что его минимальный план — попасть на Олимпиаду-2026, а также ему ещё есть что показать на этапах Кубка мира.

«На прошлой неделе мне исполнилось 25 лет. Мой биатлонный проект — попасть как минимум на Игры 2026 года, но также и на Игры 2030 года. Я всё ещё считаю себя одним из молодых, и мне ещё есть что доказывать на этапах Кубка мира. Так что я с нетерпением жду следующего сезона и очень взволнован программой, которую мы составили с группой на это лето. Нам снова повезло, что мы проводим много тренировок со старшей командой, включая самую важную в этом году в Ленцерхайде в начале сентября. Она пройдёт там же, где и чемпионат мира, что говорит о том, что в группе B есть реальное федеральное желание проявить интерес к чемпионату мира, который действительно интересен и важен», — приводит слова Клода Nordic magazine.

Ранее Клод высказался о своём непопадании в группу А сборной Франции по биатлону. Этой весной тренерский штаб французов решил сократить состав группы А с семи до пяти человек. Штабу пришлось понизить в классе двух игроков: Антонена Гигонна, который на протяжении многих лет был членом сборной Франции, и Эмильена Клода.