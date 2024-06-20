«Не рассматривал возможность выхода». Гигонна — о решении сократить состав сборной

Французский биатлонист Антонен Гигонна рассказал, что решение не взять его в команду А сборной Франции по биатлону сначала вызвало раздражение, но теперь он находит в этом плюсы.

«После результатов прошлого сезона я думал, что мне ещё предстоит побороться за место на первых этапах Кубка мира, но вообще не рассматривал возможность выхода из группы А, ведь в прошлом сезоне я был пятым французом в общем зачёте. Мы планировали провести видеоконференцию семи человек из команды в апреле вместе с тренерами, но, когда я подключился, мне сказали, что меня с ними не будет. Симон (Фуркад) хотел стартовать с группой из семи человек, ему не нужна была команда из пяти.

Это раздражает. Не прошло и полутора лет, как я сменил лидерство в эстафете Кубка мира, а потом мы выиграли. У меня был неплохой сезон, я был чемпионом Европы, я добился результатов на Кубке мира.

У меня меньше ожиданий, я с молодыми людьми, всё более расслаблено. Я всегда выражал потребность в свободе и чувствую, что обрел её в этом году. За мной следуют два тренера, которые первый год работают в качестве тренеров федерации, они очень вовлечены, они многое привносят и внимательны. Я доволен системой, которая у нас есть в этой группе. Нас меньше рекламируют, нам меньше нужно обращать внимание на наш имидж, мы больше стоим на земле и сосредоточены на главном. Я чувствую себя хорошо и думаю, что это спокойствие будет полезно для всех парней из моей старой группы», — приводит слова Гигонна Fondo Italia.

Напомним, этой весной тренерский штаб французов решил сократить состав группы А с семи до пяти человек. Штабу пришлось понизить в классе двух игроков: Антонена Гигонна, который на протяжении многих лет был членом сборной Франции, и Эмильена Клода.