«Ну похож ведь». Анастасия Гореева нарисовала Артёма Истомина в виде жирафа

Неоднократная чемпионка мира среди юниоров российская биатлонистка Анастасия Гореева разместила в своём телеграм-канале шарж на тренера сборной России Артёма Истомина. Она изобразила его в виде жирафа.

«Это было не просто смело… Ну похож ведь», — подписала Гореева рисунок, объединив его с фото Истомина для сравнения.

Фото: Из личного архива Артёма Истомина

Напомним, 24-летняя биатлонистка заняла девятое место в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024. Также Гореева завоевала одну серебряную и четыре бронзовых медали на Спартакиаде сильнейших — 2024. Также спортсменка стала обладательницей двух бронзовых наград чемпионата России по биатлону — 2024. Она финишировала третьей в 30-километровом марафоне и в составе сборной Московской области в эстафете 4x6 км.