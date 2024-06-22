ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлонистка Эми Басерга провела первую велотренировку после травмы

Биатлонистка Эми Басерга провела первую велотренировку после травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Биатлонистка из Швейцарии Эми Басерга провела первую велотренировку после травмы руки и поделилась фото в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Эми Басерги

«После многих взлётов и падений сегодняшний день определённо стал одним из моих лучших! После 79 дней отпуска из-за травмы я впервые села на велосипед. Никаких трасс и спусков, только прямо, но это было прекрасно!

Я наконец-то вижу прогресс, и всё равно потребуется некоторое время, пока я снова не избавлюсь от боли на 100%, но это нормально. Большое спасибо моим врачам, физиотерапевту, тренерам, спонсорам, семье и Робин», — написала Басерга в социальных сетях.

Ранее стало известно, что норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен был на грани завершения профессиональной карьеры из-за введения третьей дозы вакцины от коронавируса.

Материалы по теме
Норвежский биатлонист едва не завершил карьеру из-за вакцины от ковида
Эльвира Эберг прокомментировала борьбу за бронзу ЧМ на последнем этапе смешанной эстафеты
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android