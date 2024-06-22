Биатлонистка Эми Басерга провела первую велотренировку после травмы

Биатлонистка из Швейцарии Эми Басерга провела первую велотренировку после травмы руки и поделилась фото в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Эми Басерги

«После многих взлётов и падений сегодняшний день определённо стал одним из моих лучших! После 79 дней отпуска из-за травмы я впервые села на велосипед. Никаких трасс и спусков, только прямо, но это было прекрасно!

Я наконец-то вижу прогресс, и всё равно потребуется некоторое время, пока я снова не избавлюсь от боли на 100%, но это нормально. Большое спасибо моим врачам, физиотерапевту, тренерам, спонсорам, семье и Робин», — написала Басерга в социальных сетях.

Ранее стало известно, что норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен был на грани завершения профессиональной карьеры из-за введения третьей дозы вакцины от коронавируса.