Пятикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад принял участие в эстафете олимпийского огня перед началом летней Олимпиады в Париже (Франция).

В своих соцсетях Фуркад поделился фотографией, на которой держит олимпийский факел. Спортсмен пробежал отрезок эстафеты в Шамони, городе на востоке Франции.

Фото: Из личного архива Мартена Фуркада

Мартен Фуркад – рекордсмен Франции по количеству золотых медалей как на зимних, так и на летних Олимпийских играх. Он является одним из самых успешных биатлонистов в истории. На его счету семь побед подряд в общем зачёте Кубка мира и 13 золотых медалей на чемпионатах мира.

В 2020 году Фуркад объявил о завершении карьеры. Сейчас Мартен входит в состав оргкомитета по проведению летних Олимпийских игр 2024 года, а в 2022 году был избран членом МОК как представитель комиссии спортсменов.