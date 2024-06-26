Светлана Миронова: пока моё сердце свободно, я жду свою любовь

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в эстафете, 30-летняя российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала, состоит ли в романтических отношениях.

– Свободно ли сейчас твоё сердце?

– Да, моё сердце свободно.

– Есть ли на это особая причина или просто не встретился тот самый человек?

– Особой причины нет. Я действительно просто не встретила того человека, с которым вижу своё будущее. А мне бы хотелось встретить именно такого, а не размениваться на несерьёзные отношения. Поэтому пока моё сердце свободно – и я жду свою любовь. Любовь, ты где? Ха-ха. Приходи!

Естественно, у человека должны быть отношения. Хотя так не должно быть – должно быть у каждого так, как ему комфортно.

Я понимаю, что очень много сил и ресурса вкладываю в спорт. Я не смогу отдать столько, сколько, наверное, требуется для отношений. Всё-таки это энергозатратно. Пока что я не могу столько отдавать и в спорт, и в отношения. В условиях спорта, в разъездах невозможно настолько узнать человека, чтобы понимать, связывать с ним жизнь или нет. Разъезды – это одно, а когда живёшь с человеком, постоянно находишься с ним рядом – это другое.

И что я ещё поняла из отношений, что я спортсменка и у меня не должен быть молодой человек, с которым меня связывает только спорт. Потому что спорт закончится, а общие интересы должны остаться», — сказала Миронова на YouTube-канале биатлонистки Киры Дюжевой.