ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Светлана Миронова: пока моё сердце свободно, я жду свою любовь

Светлана Миронова: пока моё сердце свободно, я жду свою любовь
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в эстафете, 30-летняя российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала, состоит ли в романтических отношениях.

– Свободно ли сейчас твоё сердце?
– Да, моё сердце свободно.

– Есть ли на это особая причина или просто не встретился тот самый человек?
– Особой причины нет. Я действительно просто не встретила того человека, с которым вижу своё будущее. А мне бы хотелось встретить именно такого, а не размениваться на несерьёзные отношения. Поэтому пока моё сердце свободно – и я жду свою любовь. Любовь, ты где? Ха-ха. Приходи!
Естественно, у человека должны быть отношения. Хотя так не должно быть – должно быть у каждого так, как ему комфортно.

Я понимаю, что очень много сил и ресурса вкладываю в спорт. Я не смогу отдать столько, сколько, наверное, требуется для отношений. Всё-таки это энергозатратно. Пока что я не могу столько отдавать и в спорт, и в отношения. В условиях спорта, в разъездах невозможно настолько узнать человека, чтобы понимать, связывать с ним жизнь или нет. Разъезды – это одно, а когда живёшь с человеком, постоянно находишься с ним рядом – это другое.

И что я ещё поняла из отношений, что я спортсменка и у меня не должен быть молодой человек, с которым меня связывает только спорт. Потому что спорт закончится, а общие интересы должны остаться», — сказала Миронова на YouTube-канале биатлонистки Киры Дюжевой.

Материалы по теме
«Я не могла спать по ночам». Доротея Вирер напугала всех поклонников биатлона
«Я не могла спать по ночам». Доротея Вирер напугала всех поклонников биатлона
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android