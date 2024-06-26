«Людям стыдно об этом говорить». Светлана Миронова рассказала, как боролась с РПП

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в эстафете, 30-летняя российская биатлонистка Светлана Миронова призналась, что сталкивалась с расстройством пищевого поведения в олимпийском цикле.

«Считаю, что о таком опыте обязательно надо рассказывать, делиться. Знаю, что спортсмены часто сталкиваются с этим. И это большая проблема, обычно людям стыдно об этом говорить.

Всё началось в олимпийский сезон. Была пандемия, мы ставили прививки от ковида – и у меня пошёл какой-то гормональный сбой. Не знаю, что случилось. В принципе, всё оттуда и тянется. Я начала набирать вес ни с того ни с сего. Тогда у меня начались первые звоночки расстройства пищевого поведения (РПП). Я стала себя просто дико ограничивать в питании. Помню, за неделю сбора я похудела килограмма на три. Это было не очень хорошо для меня, потому что у меня не было энергии. И когда я поняла, что я так не смогу тренироваться, вроде как меня отпустило, но эти мысли остались со мной.

И вот эта долгая история тянулась – в олимпийский сезон у меня проскакивала мысль, что нужно скинуть вес, что что-то не так. Хотя мой вес на тот момент был в норме – 53-54 кг, это мой беговой вес. И я продолжила себя ограничивать. Уже после Олимпиады я была очень сухая, но мне казалось, что мне надо ещё бы чуть-чуть подскинуть. После этого я пошла в тренировки, большие нагрузки, но ела мало. Думаю, это тоже способствовало тому, что у меня начались проблемы с отсутствием энергии. Я не понимала, как с этим быть. Работала с психологом, в какой-то степени это помогло. РПП – это никогда не про вес или тело, это всегда про голову. У меня не самая серьёзная форма РПП была, просто была тревога перед едой, ограничения», — сказала Миронова на YouTube-канале биатлонистки Киры Дюжевой.