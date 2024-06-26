Жена Йоханнеса Бё опубликовала редкие фото с биатлонистом

Хедда Дэли Бё, супруга пятикратного олимпийского чемпиона, 20-кратного чемпиона мира, норвежского биатлониста Йоханнеса Бё, опубликовала в социальных сетях снимки с редкого светского выхода. Пара посетила свадьбу друзей в Скоттеруде.

Фото: из личного архива Хедды Дэли Бё

Фото: из личного архива Хедды Дэли Бё

Фото: из личного архива Хедды Дэли Бё

Йоханнес и Хедда сыграли свадьбу в конце июня 2018 года. 13 января 2020-го они впервые стали родителями. На свет появился мальчик, которого назвали Густавом. А в начале июля 2023 года супруги стали родителями во второй раз. У них родилась дочка, которой дали имя София.

Напомним, в прошедшем сезоне Кубка мира Йоханнес вышел на чистое второе место по количеству побед на таком уровне в истории биатлона. Он обошёл по этому показателю величайшего французского биатлониста Мартена Фуркада (83). Теперь Бё (85) опережает лишь его соотечественник Уле-Эйнар Бьорндален (95).