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«Когда в организациях заправляют алкаши, жди беды». Губерниев о конфликте СБР с тренерами

«Когда в организациях заправляют алкаши, жди беды». Губерниев о конфликте СБР с тренерами
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Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал взаимоотношения тренеров и руководства Союза биатлонистов России.

«Тем временем в российском биатлоне разгорается нехилый конфликт между тренерами и верхушкой СБР!!! Общение жёсткое, чаты дымятся!!! Вопросов и претензий много, в том числе и по расписанию на грядущий сезон!!! Ждём выступлений, разоблачений и подробностей… Или опять все испугаются.

Но ясно одно!!! Когда в организациях(тех или иных) заправляют алкаши, в том числе и запойные, жди беды… Или нарколога, но вот это неточно…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее Дмитрий Губерниев позитивно отреагировал на календарь основных соревнований под эгидой Союза биатлонистов России (СБР) на сезон-2024/2025. Речь идёт о Кубке России, чемпионате России и Кубке Содружества.

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