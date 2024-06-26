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«Мы не можем спать спокойно». Кристиансен — о конкурентах сборной Норвегии по биатлону

«Мы не можем спать спокойно». Кристиансен — о конкурентах сборной Норвегии по биатлону
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Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен рассказал о конкурентах сборной Норвегии по биатлону, а также заявил, что им нужно много тренироваться, чтобы оставаться лучшей командой.

«Мы видим, что много очень сильных ребят приезжает из Центральной Европы. Два итальянских парня, Дидье Биона и Томмазо Джакомель, Эрик Перро из Франции… так что я думаю, что, даже если у Норвегии была лучшая команда в последние сезоны, мы не можем спать спокойно, нам приходится следить за своими спинами, потому что эти молодые люди жаждут успеха и усердно тренируются», — приводит слова Кристиансена Fondo Italia.

Ранее норвежские биатлонисты Ветле Шоста Кристиансен, Ингрид Ландмарк Тандреволд и Тарьей Бё рассказали, что тренировочный полигон в Осло, который всё ещё закрыт, приносит много неудобств всем спортсменам.

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