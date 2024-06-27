Моника Хойниш-Старега возвращается к соревнованиям после двухлетнего перерыва

Бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года польская биатлонистка Моника Хойниш-Старега возвращается к соревнованиям после перерыва в два года. Об этом сообщила президент Польской федерации биатлона Джоанна Бадач.

«Я хотела бы сообщить вам радостную новость, что Моника Хойниш-Старега вернулась и уже приступила к тренировкам», — приводит слова Бадач Nordic Magazine.

Ранее стало известно, что Хойниш-Старега взяла паузу в профессиональной карьере, чтобы отдохнуть физически и морально. Недавно спортсменка родила.

Моника Хойниш-Старега является чемпионкой мира по летнему биатлону (2021), двукратной победительницей (2013, 2021) и двукратным бронзовым призёром (2013) чемпионатов Европы. На её счету также серебряная медаль индивидуальной гонки в рамках этапа Кубка мира — 2018/2019 в словенской Поклюке.