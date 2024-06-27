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«Настолько крут». Казакевич поделилась фото с тренером Шашиловым

«Настолько крут». Казакевич поделилась фото с тренером Шашиловым
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в эстафете Ирина Казакевич на своей странице в социальной сети поделилась фотографиями со старшим тренером женской сборной России по биатлону Михаилом Шашиловым и тортом.

«Михаил Викторович, настолько крут, что тортик для него не только в день рождения!!!» — написала Казакевич в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Ирины Казакевич

Фото: Из личного архива Ирины Казакевич

Ранее Казакевич поделилась фотографиями с похода, где присутствовали российские биатлонистки Светлана Миронова и Тамара Дербушева.

Напомним, российская биатлонистка Ирина Казакевич победила в общем зачёте Альфа-Банк Кубка Содружества в сезоне-2023/2024. За 11 гонок турнира спортсменка набрала 1140 очков и на 21 очко превзошла ближайшую преследовательницу — Тамару Дербушеву. Миронова, серебряный призёр Олимпиады, в этом зачёте стала 33-й.

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