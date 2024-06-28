СБР: в рамках Спартакиады с белорусами готовы перенести соревнования из Сочи в Раубичи

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал решение министров спорта союзных государств провести совместные летнюю и зимнюю Спартакиады России и Беларуси в 2025 году.

«У нас в календаре даты в феврале заняты этапом Кубка Содружества в Сочи. Но на нашем внутреннем обсуждении, в том числе с белорусами, несколько месяцев шла проработка вопроса о чемпионате союзного государства. Как будет принято окончательное решение, просто изменится название соревнований, даты и место проведения. Скорее всего, они пройдут в Раубичах.

Старт в феврале у нас и так планировался как главный старт сезона. В Сочи мы хотели провести предолимпийскую неделю. Так как в 2026 году Олимпиада будет в Антхольце, мы решили проверить самочувствие спортсменов на сопоставимой высоте, но если будет принято решение о совместных соревнованиях, мы этот план скорректируем», — приводит слова Майгурова Metaratings.ru.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв сообщил, что в 2025 году состоятся зимняя и летняя Спартакиады сильнейших атлетов России и Беларуси.