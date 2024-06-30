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Жулия Симон и Эмильен Жаклен приняли участие в забегах в гору Монблан

Жулия Симон и Эмильен Жаклен приняли участие в забегах в гору Монблан
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29 июня французские биатлонисты чемпионы мира Жулия Симон и Эмильен Жаклен приняли участие в забегах по пересечённой местности в гору Монблан в Шамони (Франция).

Жулия Симон пробежала дистанцию 10 км и заняла третье место, отстав от победительницы на 53 секунды.

«Мне хотелось нового испытания, выхода из зоны комфорта. Я подошла к этим 10 км как к индивидуальной гонке по биатлону на 15 км, где нужно долго сохранять концентрацию», – приводит слова Симон Ski-Nordique.

Эмильен Жаклен принял участие в забеге на 23 км. По итогам гонки он занял 23-е место.

В женской гонке на 23 км принимала участие ещё одна биатлонистка, 19-летняя Анаэль Бонду. Она выступает на уровне Кубка IBU. Бонду выиграла забег, опередив ближайшую преследовательницу на восемь минут.

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