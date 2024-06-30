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Олимпийская чемпионка по биатлону Линн Перссон вышла замуж

Олимпийская чемпионка по биатлону Линн Перссон вышла замуж
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Олимпийская чемпионка в эстафете шведская биатлонистка Линн Перссон вышла замуж. Об этом сообщила пресс-служба Шведской биатлонной федерации в соцсетях.

Свадьба прошла в Эстерсунде (Швеция).

Линн Перссон с мужем

Линн Перссон с мужем

Фото: skidskytte.se

Линн Перссон 30 лет. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) в составе сборной Швеции в женской эстафете стала олимпийской чемпионкой.

На её счету три личных подиума на этапах Кубка мира, а также две медали чемпионатов мира в личных гонках. На чемпионате мира 2023 года в Оберхофе (Германия) Перссон завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке и бронзовую в спринте.

Сезон-2023/2024 Перссон была вынуждена завершить досрочно из-за проблем со здоровьем. В феврале 2024 года биатлонистка перенесла операцию на плече.

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