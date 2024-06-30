Эмильен Жаклен прокомментировал 23-е место в полумарафоне

Четырёхкратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен прокомментировал своё участие в полумарафоне в Шамони (Франция). 29 июня спортсмен пробежал забег на 23 км и занял 23-е итоговое место со временем 2 часа 28 минут.

«Максимальная продолжительность моих усилий обычно составляет 45 минут. Cамая сложная часть — это мышечная часть от 1 часа до 1 часа 30 минут. Мне помогает разум, удаётся сохранять спокойствие, даже когда тяжело.

Я улучшил результат по сравнению с прошлым годом, потерял не так много времени на спусках. Я пользуюсь возможностью заняться чем-то, помимо биатлона. Мы прежде всего любители спорта. Думаю, что бег действительно может помочь мне хорошо бегать в гору зимой», – приводит слова Жаклена Nordic Magazine.