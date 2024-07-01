Кристина Резцова заняла второе место в «Спринте на Дворцовой»

Двукратный призёр Олимпийских игр российская биатлонистка Кристина Резцова заняла второе место во Всероссийских соревнованиях по лыжероллерам «Спринт на Дворцовой». В финальном забеге она финишировала с отставанием в 1,12 секунды от победительницы.

Победу в женском турнире одержала Виктория Лукашова из Московской области. Её результат — 2.16,62 секунды. Тройку сильнейших замкнула Диана Соболева, отставшая от лидера на 1,83 секунды. В мужском «Спринте на Дворцовой» лучшим стал петербуржец Андрей Краснов ( 2.01,20), серебро у Ивана Кочеткова из подмосковного Зарайска (отставание +1,37 секунды), москвич Илья Безгин (+1,85) завоевал бронзу.

Соревнования проходили на Дворцовой площади Санкт-Петербурга на дистанции 1,2 км свободным стилем.