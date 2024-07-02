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Союз биатлонистов России объявил места проведения сборов для национальной команды

Союз биатлонистов России объявил места проведения сборов для национальной команды
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Союз биатлонистов России опубликовал в своём телеграм-канале информацию о местах и сроках проведения сборов для подготовки национальной команды к сезону-2024/2025.

Опубликованный перечень выглядит следующим образом:

Юниорская сборная (старший тренер Владимир Брагин) — с 8 по 30 июля в г. Тюмень;

Резервная группа женской сборной (тренер Артём Истомин) — с 9 по 28 июля в г. Тюмень;

Основная группа мужской сборной (старший тренер Юрий Каминский) — с 10 по 27 июля, Сёминский перевал;

Основная группа женской сборной (старший тренер Михаил Шашилов) и юниорская группа (тренер Роман Мусин) — с 15 июля по 4 августа, Раубичи (Беларусь);

Резервная группа мужской сборной (тренер Сергей Башкиров) — с 24 июля по 12 августа, Сёминский перевал.

Напомним, биатлонисты начали подготовку к сезону. Кубок России стартует первым этапом в Ханты-Мансийске 25 ноября 2024 года, а завершится финалом в Златоусте 10 марта 2025 года.

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