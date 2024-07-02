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Михаил Дегтярёв встретился с главой СБР Майгуровым

Михаил Дегтярёв встретился с главой СБР Майгуровым
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Министра спорта России Михаил Дегтярёв накануне встретился с президентом Союза биатлонистов России (СБР) Виктором Майгуровым. Стороны обсудили развитие биатлона, а также проблемы, с которыми сталкивается вид спорта в последние годы.

«Биатлон – практически национальный вид спорта в России! Он пользуется большой популярностью среди болельщиков.

Отдельно остановились на реализации проекта «Биатлон – в школу, биатлон – в ГТО, биатлон – в колледж».

Впервые за последние годы новый спортивный сезон стартует в начале сентября в Красноярске сразу двумя крупными соревнованиями – Альфа-Банк Кубком Содружества и Альфа-Банк Чемпионатом России по летнему биатлону. С нетерпением жду новых биатлонных стартов вместе со всеми болельщиками этого вида спорта!» — приводит слова министра пресс-служба СБР.

Ранее Дегтярёв сообщил, что в 2025 году состоятся зимняя и летняя Спартакиады сильнейших спортсменов России и Беларуси.

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