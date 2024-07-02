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«Всё божья роса». Губерниев отреагировал на проведение Спартакиады в Беларуси

«Всё божья роса». Губерниев отреагировал на проведение Спартакиады в Беларуси
Дмитрий Губерниев
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Российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение о проведении совместной с Беларусью летней и зимней Спартакиады в 2025 году.

«Что особенно мне нравится. Все те в СБР и Минспорте, кто минувшей зимой просто издевался над белорусским биатлоном и спортсменами из Беларуси, сейчас усиленно объясняются сябрам в любви и жить не могут без грядущей Спартакиады Союзного государства… И, главное, этим прекрасным людям ни капельки не стыдно. Всё божья роса…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Затем в СБР заявили, что готовы перенести соревнования из Сочи в Раубичи (Беларусь) с учётом Спартакиады. Отметим, 1 июля министр спорта России Михаил Дегтярёв провёл рабочую встречу с президентом СБР Виктором Майгуровым.

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