«Всё божья роса». Губерниев отреагировал на проведение Спартакиады в Беларуси

Российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение о проведении совместной с Беларусью летней и зимней Спартакиады в 2025 году.

«Что особенно мне нравится. Все те в СБР и Минспорте, кто минувшей зимой просто издевался над белорусским биатлоном и спортсменами из Беларуси, сейчас усиленно объясняются сябрам в любви и жить не могут без грядущей Спартакиады Союзного государства… И, главное, этим прекрасным людям ни капельки не стыдно. Всё божья роса…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Затем в СБР заявили, что готовы перенести соревнования из Сочи в Раубичи (Беларусь) с учётом Спартакиады. Отметим, 1 июля министр спорта России Михаил Дегтярёв провёл рабочую встречу с президентом СБР Виктором Майгуровым.