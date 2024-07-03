Йоханнес Бё признался, что два месяца не проводил стрелковых тренировок

Пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё провёл в своих социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми из ответов младшего Бё:

– Каково это – совмещать семейную жизнь и спорт (у Йоханнеса и его жены Хедды двое детей — сын Густав и дочь София)?

– Определённо, это сложнее, чем биатлонные гонки, но стоит того на 100%. Я тренируюсь в домашнем тренажерном зале, когда могу – иногда до 7:00, иногда после 21:00.

– Когда у тебя была последняя стрелковая тренировка?

– Ни одной в мае и июне, но я стрелял каждый день в этом месяце.

– Сколько часов в неделю тренируется такой топовый спортсмен, как ты?

– Пять-десять часов.