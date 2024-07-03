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Французская биатлонистка объяснила, зачем отправилась в Новую Зеландию

Французская биатлонистка объяснила, зачем отправилась в Новую Зеландию
Лу Жанмонно
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Член сборной Франции по биатлону Лу Жанмонно объяснила, зачем отправилась в Новую Зеландию. В Южном полушарии сейчас наступила зима. Таким образом, спортсменка проводит тренировки на снегу, а не на асфальте. Отметим, что на островное государство Жанмонно прибыла отдельно от сборной страны.

«Я предпочитаю кататься на лыжах, а не на роллерах. Это уникальный опыт. Меня привлекла культура, пейзажи и природа», — приводит слова Жанмонно Le Dauphiné Libéré.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Лу Жанмонно заняла второе место в общем зачёте Кубка мира по биатлону среди женщин, уступив лидеру 23 очка. Обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци. Лу Жанмонно заняла итоговое первое место в зачёте гонок с общего старта среди женщин на Кубке мира в минувшем сезоне.

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