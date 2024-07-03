Латыпов заявил, что сборная России по футболу смогла бы навязать борьбу на Евро-2024

Российский биатлонист Эдуард Латыпов заявил, что футбольная сборная России на Евро-2024 могла бы навязать борьбу соперникам.

«Наша сборная уже два года находится в изоляции. Хотелось бы верить, что в случае участия на чемпионате Европы мы показали бы хороший футбол и смогли бороться. Я верю, что Россия могла бы добиться результата. Знаю, что было бы сложно. Но мы болеем за нашу сборную», — приводит слова Латыпова Metaratings.

Ранее определились все пары четвертьфинала Евро-2024, который проходит в Германии. 5 июля состоятся матчи Испания — Германия и Португалия — Франция. А на следующий день на поле сразятся Нидерланды — Турция и Англия — Швейцария. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).