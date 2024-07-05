Антон Смольский оценил перспективы участия на Олимпиаде-2026 в Италии

Лидер сборной Беларуси по биатлону Антон Смольский высказался о возможном участии в зимних Олимпийских играх — 2024 в Италии.

«Надежда, безусловно, присутствует. Как видим, на летнюю Олимпиаду у наших спортсменов было завоёвано много лицензий, но, к сожалению, не всех допустили по надуманным причинам.

Надежда на то, что что-то в данной ситуации поменяется, есть. Надеюсь, МОК всё же изменит свои критерии отбора и будет относиться к нам более правильно, без какой-либо дискриминации. Повторюсь, в душе сохраняется надежда на то, что Олимпийские игры будут и пройдут они с нашим участием», — приводит слова белорусского биатлониста Sport5.by.

Антон Смольский в прошлом сезоне стал победителем общего зачёта Кубка Содружества — 2023/2024.

Олимпийские игры ‑ 2026 пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.