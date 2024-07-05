Антон Смольский — о проведении Спартакиады в Раубичах: у нас шикарнейший стадион

Лидер сборной Беларуси Антон Смольский высказался о возможном проведении биатлонного турнира — Спартакиады сильнейших спортсменов России и Беларуси — 2025 — в Раубичах.

«Очень важно, что это обговаривается на самом высоком уровне. Если мы посмотрим календарь на следующий сезон, мы там не найдём ни одного старта в Раубичах. Это печально, поскольку у нас есть шикарнейший стадион. Один из лучших в мире. И мы можем проводить соревнования любого уровня, как летом, так и зимой. Очень хочется, чтобы Раубичи принимали как можно больше крупных соревнований», — приводит слова белорусского биатлониста Sport5.by.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв сообщил, что в 2025 году состоятся зимняя и летняя Спартакиады сильнейших спортсменов России и Беларуси.

Антон Смольский в прошлом сезоне стал победителем Кубка Содружества — 2023/2024.