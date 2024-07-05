«Возвращается?» Масгрэйв показал, как тренируется завершившая карьеру Экхофф

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Британский лыжник Эндрю Масгрэйв в социальных сетях поделился тем, как тренируется двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, 10-кратная чемпионка мира, завершившая карьеру норвежская биатлонистка Тириль Экхофф.

«Возвращается?» — написал Масгрэйв в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Эндрю Масгрэйва

Экхофф отреагировала на эту публикацию одним смеющимся до слёз смайликом.

Фото: Скриншот из социальных сетей Тириль Экхофф

Напомним, Экхофф завершила карьеру 15 марта 2023 года, в конце сезона-2022/2023 из-за проблем со здоровьем. Биатлонистка не выступала на международных соревнованиях в сезоне-2022/2023. Отметим, что, помимо многочисленных наград с чемпионатов мира, в активе Экхофф имеется титул обладательницы Кубка мира в сезоне-2020/2021.

Ранее норвежский биатлонист Йоханнес Бё признался, что два месяца не проводил стрелковых тренировок.