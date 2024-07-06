Чемпионка мира Жулия Симон рассказала о своих целях на следующий сезон
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Шестикратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон поделилась целями на сезон-2024/2025.
«Сложно ли возвращаться к тренировкам? Нет. В тот день, когда станет тяжело, придётся подумать о будущем. Через два года Олимпийские игры, до этого есть мелкие задачи. Приятно по утрам выходить на тренировки и обдумать планы на зиму.
В прошлом году я нацелилась на чемпионат мира. В этом году цели другие. Есть несколько вещей, которые меня мотивируют. Сейчас я не могу сказать, буду ли я настроена на чемпионат мира или на общий зачёт – на данном этапе подготовки это пока неясно. Я хочу провести полноценные соревнования и обрести стабильность с винтовкой и общее спокойствие», – приводит слова Симон Fondo Italia.
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