Чемпионка мира Жулия Симон рассказала о своих целях на следующий сезон

Шестикратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон поделилась целями на сезон-2024/2025.

«Сложно ли возвращаться к тренировкам? Нет. В тот день, когда станет тяжело, придётся подумать о будущем. Через два года Олимпийские игры, до этого есть мелкие задачи. Приятно по утрам выходить на тренировки и обдумать планы на зиму.

В прошлом году я нацелилась на чемпионат мира. В этом году цели другие. Есть несколько вещей, которые меня мотивируют. Сейчас я не могу сказать, буду ли я настроена на чемпионат мира или на общий зачёт – на данном этапе подготовки это пока неясно. Я хочу провести полноценные соревнования и обрести стабильность с винтовкой и общее спокойствие», – приводит слова Симон Fondo Italia.