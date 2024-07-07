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Трёхкратный олимпийский чемпион Тарьей Бё женился

Трёхкратный олимпийский чемпион Тарьей Бё женился
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Трёхкратный олимпийский чемпион в эстафетах норвежский биатлонист Тарьей Бё женился на своей девушке Гите Симонсен.

Бё и Симонсен встречались более семи лет, у них есть сын, который родился в 2022 году. Фотографией пары со свадьбы поделилась бывшая жена норвежского биатлониста Эмиля Хегле Свендсена Саманта Сгукранд.

Фото: Из личного архива Саманты Скугранд

35-летний Тарьей Бё – трёхкратный олимпийский чемпион и трёхкратный призёр Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира, обладатель Кубка мира сезона-2010/2011. В прошлом сезоне занял второе место в общем зачёте Кубка мира и выиграл Малый хрустальный глобус в зачёте спринтерских гонок.

Ранее биатлонист заявлял, что не планирует завершать карьеру и будет выступать на соревнованиях в сезоне-2024/2025.

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