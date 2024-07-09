Чемпионка мира по биатлону Ингрид Тандреволд сломала руку
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Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд упала и сломала руку. Об этом сообщили в NRK. Спортсменка получила травму правой руки в субботу, 6 июля, во время трейла Lofoten Skyrace в Норвегии.
Уточняется, что процесс восстановления четырёхкратной чемпионки мира займёт от четырёх до пяти недель. Повреждение произошло в зоне благоприятной зоне кисти, что позволило избежать затруднений при реабилитации, говорит врач. Теперь Тандреволд носит гипс, а затем ей установят шину.
Ранее стало известно, что Ингрид Тандреволд вышла замуж. Об этом спортсменка сообщила в социальных сетях. Избранником биатлонистки стал Трюгве Марксет, а свадьба состоялась неподалёку от столицы Норвегии Осло, в Нордмарке.
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