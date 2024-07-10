Лидер сборной Норвегии Ингрид Тандреволд рассказала о переломе руки

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволд сломала руку во время участия в трейловых забегах.

«Я упала и заметила, что с моей рукой что-то не так. Она оказалась сломана. Сейчас моя рука в гипсе, и я не знаю, насколько долго в нём буду. Теперь я буду тренироваться альтернативным и творческим способом», – приводит слова Тандревольд Ski-Nordique.

«Перелом произошёл в удобном месте на руке, а не на ладони, где было бы ещё больнее. Ингрид, вероятно, придётся носить гипс в течение как минимум трёх недель, а затем одну или две недели — поддерживающую шину», – сказал врач сборной Норвегии Аасне Фенне Хоксруд.

По словам Пера Арне Ботнана, тренера норвежской сборной по биатлону, перелом не повлияет на следующий сезон.

«Наверное, особо нечего говорить о следующем сезоне. Ингрид способна на многое, даже несмотря на небольшой перелом руки. Она может ездить на велосипеде, бегать и пробовать многое, кроме катания на роликовых лыжах с использованием обеих рук», – сказал Ботнан.