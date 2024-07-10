Глава СБР рассказал, как идёт работа над проведением Открытого чемпионата РФ и Беларуси

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как идёт работа над проведением Открытого чемпионата Союзного государства по биатлону. Вопрос обсуждался сегодня, 10 июля, во время рабочей встречи руководителей биатлонных федераций России и Беларуси.

«Идея проведения открытого чемпионата Союзного государства активно обсуждается всеми заинтересованными сторонами достаточно давно. Как минимум с весны этого года мы все работали над проектом регламента этого соревнования, и наша сегодняшняя встреча с Андрианом Алексеевичем поспособствовала формированию единой позиции федераций биатлона двух дружественных стран. Надеюсь, что в ближайшее время окончательный регламент чемпионата будет официально утверждён и наш календарь на спортивный сезон-2024/2025 примет законченный вид», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.

Отметим, что Открытый чемпионат Союзного государства по биатлону планируют провести в феврале 2025 года.