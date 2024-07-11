Жулия Симон: ощущаю на себе изменения, которые происходят с окружающей средой

Французская биатлонистка Жулия Симон рассказала, что почувствовала изменения, которые происходят с окружающей средой. Спортсменка является послом Национального управления лесного хозяйства Франции (ONF).

«Проводя тренировки в разных частях Франции, я ощущаю на себе те изменения, которые происходят с окружающей средой и биоразнообразием. Меня это немного беспокоит. У нас дома, в регионе Бофортен, прекрасные леса и горы, поэтому я стараюсь уважать природу. Если во время пробежки я вижу тропинку, то бегу по ней, не заходя на соседние территории.

Очень важно предпринимать все те небольшие шаги, которые на самом деле весьма просты, но в состоянии изменить ситуацию в корне», — приводит слова спортсменки пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

В минувшем сезоне Симон завоевала четыре золотые медали мирового первенства в Нове-Место (Чехия).