«В Италии хорошо, но я соскучилась по дому!» Куклина — о предсезонном сборе

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала, как проходит её предсезонная подготовка в Италии.

«В Италии хорошо, прекрасно и очень вкусно, но я соскучилась по дому!

Один вид за завтраком чего только стоит...» — написала спортсменка в социальных сетях.

Фото: из личного архива Ларисы Куклиной

Фото: из личного архива Ларисы Куклиной

Фото: из личного архива Ларисы Куклиной

Ранее чемпионка мира среди юниоров Лариса Куклина опубликовала в соцсетях фото своего восхождения до высоты 4000 м горы Эльбрус.

В общем зачёте Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024 Куклина заняла 13-е место. В командной гонке чемпионата России этого сезона спортсменка в составе сборной Ямало-Ненецкого округа стала бронзовым призёром. Лучшим результатом на Спартакиаде сильнейших — 2024 для неё стало девятое место в индивидуальной гонке, а худшим — 16-е в спринте.