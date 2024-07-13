Украинский антидопинговый центр отстранил от соревнований Виту Семеренко

Олимпийская чемпионка украинская биатлонистка Вита Семеренко получила временное отстранение от соревнований на основании трёх нарушений предоставления информации о местонахождении, сообщает национальный антидопинговый центр Украины.

Отстранение спортсменки действует с 20 марта 2024 года. Последним международным стартом украинской биатлонистки был чемпионат Европы в Арбере, который проходил с 26 по 30 января 2022 года. На национальном уровне она выступала и в сезоне-2023/2024.

Семеренко — бронзовый призёр в спринте Олимпиады в Сочи, шестикратный призёр чемпионатов мира, призёр чемпионата Европы среди юниоров, серебряный призёр первенства мира среди девушек, бронзовый и серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров, неоднократная чемпионка первенств и чемпионатов Украины.