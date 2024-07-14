Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал, как справляется с ролью отца

Олимпийский чемпион и обладатель двух золотых медалей мировых первенств шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал, как справляется с ролью молодого отца.

«В самом начале ты пытаешься подготовиться, но это неописуемо, ты не можешь себе представить. Это фантастическая роль, и я учусь каждый день. Раньше никогда не менял подгузники, но теперь это вошло в привычку. Я быстро выставил себя дураком. Однажды ночью она была безутешна, и я гулял с ней по дому. Она просто кричала и кричала, поэтому попытался выйти на прогулку. Затем включил охранную сигнализацию, она завизжала по всему дому. Потом мы переживали, что испортили ей слух и всё такое, но вроде всё прошло хорошо. Обычно я довольно расслаблен, но первые недели проверял, хорошо ли она дышит во время сна», — приводит слова Самуэльссона Expressen.

Напомним, 27-летний Себастиан Самуэльссон пропускает первый сбор команды Швеции в связи с рождением ребёнка. В прошедшем сезоне он занял девятое место в общем зачёте Кубка мира — 2023/2024 и стал четвёртым в зачёте гонок преследования.

С марта 2020 года Самуэльссон живёт в Эстерсунде вместе со своей девушкой Линнеей Карлссон, которая на два года старше него. В мае спортсмен сообщил, что у него родилась дочь.