Биатлонистка Батовская-Фиалкова вернулась к тренировкам после рождения дочери

Словацкая биатлонистка Паулина Батовская-Фиалкова вернулась к тренировкам после рождения дочери.

«Я чувствую себя хорошо и мотивирована, как молодая биатлонистка. Поначалу тренировки были трудными, но я чувствую, что постепенно возвращаюсь к работе. Когда начался сезон, я сидела за телевизором и начала скучать по азарту соревнований. Смотрела каждое соревнование как минимум дважды и анализировала некоторые детали. Никогда не делала этого раньше», — приводит слова Паулины Nordic Magazine.

Известная биатлонистка замужем за словацким легкоатлетом Милошем Батовски, который до завершения профессиональной карьеры в большом спорте выступал за свою страну на соревнованиях по спортивной ходьбе, принимал участие в Играх-2004 в Афинах, Играх-2008 в Пекине и в Олимпиаде-2012 в Лондоне. Батовски старше Фиалковой на 13 лет.

В составе сборной Словакии спортсменка выступала на Олимпийских играх в 2014 и 2018 годах, а также стала чемпионкой в спринте по летнему биатлону на чемпионате мира в 2018 году.