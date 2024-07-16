«Лучший в Швеции». Самуэльссон — о тренажёрном зале в своём доме

Олимпийский чемпион и обладатель двух золотых медалей мировых первенств шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал, что решил инвестировать в создание настоящего тренажёрного зала у себя дома.

«Наверное, я мог бы там жить. Не хватает только печи, но кровать обязательно будет. Для катания на лыжах это определённо лучший тренажёрный зал в Швеции. Если бы здесь собиралась целая национальная команда, там, возможно, было бы немного тесно, но у меня есть всё, что мне нужно.

Я очень хочу инвестировать в себя и биатлон, поэтому стараюсь сделать всё возможное, чтобы найти подходящие условия», — приводит слова Самуэльссона Fondo Italia.

Напомним, 27-летний Себастиан Самуэльссон пропускает первый сбор команды Швеции в связи с рождением ребёнка. В прошедшем сезоне он занял девятое место в общем зачёте Кубка мира — 2023/2024 и стал четвёртым в зачёте гонок преследования.