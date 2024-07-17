Фото: старший тренер сборной России по биатлону написал объяснительную в ГАИ

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский написал объяснительную в алтайском отделе ГАИ. Ранее на спортсменов, которые проводят сбор на Сёминском перевале, пожаловался один из автомобилистов. О деталях событий рассказал журналист Дмитрий Занин.

«Каминский объяснительную пишет в местном ГИБДД. Там даже семейное положение и образование заполнять нужно. Говорят, что раз кто-то пожаловался, то в органах обязаны отреагировать. Вот бумагу оформили.

— Теперь после каждой тренировки так приезжать, что ли, сюда?

-Ну, вы дорогу не перекрывайте, да и всё», — написал Занин в своём телеграм-канале.

Юрий Каминский Фото: из личного архива Дмитрия Занина

На Сёминском перевале основная мужская сборная России по биатлону проводит сбор с 10 по 27 июля.