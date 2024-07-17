Горнолыжный курорт в Кыргызстане может стать местом для тренировок российских биатлонистов

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров посетил строительство первого в Кыргызстане горнолыжного курорта «Каркыра», стоимость проекта которого, по оценкам инвесторов, составляет $ 192 млн (около 16 млрд рублей).

Частью кластера на высокогорье Тянь-Шаня в ближайшие годы должен стать лыжно-биатлонный комплекс, который сможет использовать для тренировок сборная России по биатлону.

«В первую очередь речь идёт о создании горнолыжной инфраструктуры, но им также интересен биатлон, поэтому в проект закладывается возможность строительства круглогодичного лыжно-биатлонного центра на высоте 1800–2100 метров над уровнем моря.

Для нашего тренировочного процесса сегодня очень важна эта высота. Немаловажным бонусом к ней уже сейчас являются дружественное отношение Кыргызстана, девственная природа, прекрасная вода, а в ближайшем будущем – спортивная инфраструктура международного уровня.

С учётом того, что строительство биатлонного стрельбища в этом месте не требует проведения каких-то очень сложных работ, в теории оно может быть обустроено уже к следующей зиме. Тут всё, конечно, будет зависеть от инвесторов и строителей. Но в один прекрасный день Тянь-Шань обязательно откроет свои красоты для российских биатлонистов», – приводит слова Майгурова сайт СБР.