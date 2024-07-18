БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Спустилась до самой низкой точки, а затем поднялась». Виттоцци — о трудном периоде

«Спустилась до самой низкой точки, а затем поднялась». Виттоцци — о трудном периоде
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянская биатлонистка, обладательница «Большого хрустального глобуса» Лиза Виттоцци рассказала о негативном периоде в своей жизни.

«У меня был негативный период, мне было нехорошо: было несколько приступов паники, и в такой ситуации нехорошо заниматься спортом на высоком уровне. Чувствовала себя как в вихре, мой мозг не реагировал. Была дезориентирована: приехала на стрельбище и не чувствовала себя там, поэтому ничего не могла сделать. Задавалась вопросом, стоит ли продолжать страдать или не лучше ли остановиться. Я решила держаться: спустилась до самой низкой точки, а затем снова поднялась, сосредоточившись на многих вещах», — приводит слова Виттоцци Corriere della Sera.

В минувшем сезоне Лиза Виттоцци завоевала четыре награды чемпионата мира — 2024 в Нове-Место (Чехия), одна из которых является золотой. Ранее о продолжении карьеры заявила другая итальянка, Доротея Вирер.

Материалы по теме
Лиза Виттоцци рассказала, когда может завершить карьеру
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android