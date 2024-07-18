«В конце концов мы поженимся». Виттоцци — о 10-летней помолвке

Итальянская биатлонистка, обладательница «Большого хрустального глобуса» Лиза Виттоцци рассказала, как у неё получается совмещать личную жизнь и профессиональный спорт.

«Я помолвлена уже 10 лет, мой парень не имеет никакого отношения к биатлону: поэтому зимой мы «ждём» друг друга. Может быть, ему сложнее, но привыкаешь: он понимает и не обременяет. Гонки близки друг к другу, мне нужно сосредоточиться на спорте. Но я думаю, что в конце концов мы поженимся», — приводит слова Виттоцци Corriere della Sera.

В минувшем сезоне Лиза Виттоцци завоевала четыре награды чемпионата мира — 2024 в Нове-Место (Чехия), одна из которых является золотой. Ранее о продолжении карьеры заявила другая итальянка, Доротея Вирер.