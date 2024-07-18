У олимпийского чемпиона Фийона Майе обнаружили язву желудка

Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Кентен Фийон Майе сообщил, что у него обнаружили язву желудка. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Подготовка шла медленно в последние несколько недель из-за язвы желудка. Уже приступил к тренировкам и надеюсь, что скоро вновь приду в форму», – написал биатлонист.

Фийон Майе – двукратный чемпион и трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, пятикратный чемпион мира в эстафетах, обладатель Кубка мира в общем зачёте в сезоне-2021/2022, многократный победитель этапов Кубка мира. Второй после Мартена Фуркада француз, кто выиграл более одной золотой олимпийской медали в биатлоне.

В сезоне-2023/2024 занял 16-е место в общем зачёте Кубка мира.