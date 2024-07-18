«Немного переживаю». Доротея Вирер — о предстоящей работе на летней Олимпиаде в Париже

Четырёхкратная чемпионка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась эмоциями в преддверии Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). Она будет работать на соревнованиях в качестве эксперта.

Материалы по теме Доротея Вирер выступит в качестве журналиста на Олимпийских играх в Париже

«Я немного переживаю, раньше я таким никогда не занималась. Думаю, будет отличный опыт, а также приятно выйти из своей зоны комфорта.

У вас в Норвегии много сильных спортсменов. Ребята из пляжного волейбола хороши, как и братья Ингебригтсены. Они становятся всё сильнее и сильнее. Это действительно впечатляет. И Карстен Вархольм, вау!

Интересно отметить, что в Норвегии также есть отличные спортсмены в летних видах спорта. Но меня это не удивляет, потому что я вижу, насколько жизнь совершенно отличается от Италии. Спорт и культура совершенно разные», – приводит слова Вирер Dagbladet.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа.