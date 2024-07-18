«Я сделал свой выбор». Жаклен сменил французский бренд лыж на норвежский

Четырёхкратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен сменил лыжного спонсора. Теперь он будет выступать на лыжах норвежского производителя Madshus.

Ранее Жаклен на протяжении всей карьеры использовал лыжи французского бренда Rossignol.

«С моей стороны есть желание создать положительную динамику. После десяти лет работы c Rossignol мне было трудно найти подходящее оборудование. Решение было действительно непростое.

Madshus — динамичный бренд, который внедряет инновации, а также новые крепления. Я неделю катался на лыжах в Норвегии, чтобы протестировать оборудование, взвесить все «за» и «против» и не попасться на удочку инноваций.

Решение созрело не сразу, но я сделал свой выбор», – приводит слова Жаклена Ski-Nordique.