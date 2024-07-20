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Йоханнес Бё и Йоханнес Клебо посетили 20-й этап «Тур де Франс»

Йоханнес Бё и Йоханнес Клебо посетили 20-й этап «Тур де Франс»
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё и норвежский лыжник Йоханнес Клебо посетили 20-й этап веломногодневки «Тур де Франс» — 2024.

Фото: Социальные сети Йоханнеса Клебо

Напомним, в прошедшем сезоне Кубка мира Йоханнес Бё вышел на чистое второе место по количеству побед на таком уровне в истории биатлона. Он обошёл по этому показателю величайшего французского биатлониста Мартена Фуркада (83). Теперь Бё (85) опережает лишь его соотечественник Уле-Эйнар Бьорндален (95).

Ранее Йоханнес Клебо рассказал, что получил небольшое растяжение в локте, поэтому новую серию тренировок со сборной Норвегии он пропускает. В прошлом сезоне Клебо занял второе место в общем зачёте Кубка мира — 2023/2024 после соотечественника Харальда Эстберга Амундсена и выиграл «Малый хрустальный глобус» в спринтерских гонках.

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