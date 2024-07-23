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Эмильен Жаклен: всё вернулось на круги своя. Продолжаю прогрессировать

Эмильен Жаклен: всё вернулось на круги своя. Продолжаю прогрессировать
Эмильен Жаклен
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Французский биатлонист четырёхкратный чемпион мира Эмильен Жаклен рассказал, что обрёл мотивацию для подготовки к сезону-2024/2025. Он отметил, что продолжает прогрессировать.

«Нынешняя летняя подготовка не имеет ничего общего с той, что была год назад. Я начал этот период со спокойствием. Всё вернулось на круги своя, и я чувствую, что продолжаю прогрессировать.

Сейчас у меня много мотивации и драйва. В прошлом сезоне я толкал себя вперёд, пробовал кое-что, чтобы улучшить свои физику и стрельбу. Это не сразу принесло плоды, но результаты всех тестов положительные», — приводит слова Жаклена Le Dauphiné Libéré.

В минувшем сезоне Жаклен стал шестым в общем зачёте Кубка мира, набрав 712 очков. На его счету серебро и две бронзы личных гонок.

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