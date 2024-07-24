Франциска Пройс рассказала о рутине, которая окружает её при подготовке к сезону

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в женской эстафете немецкая биатлонистка Франциска Пройс рассказала о своей повседневной жизни во время подготовки к следующему сезону.

«Я встаю в 6:45 утра и сразу иду в ванную, вот тут-то все и начинается! Хорошая каша, с небольшим количеством йогурта, фруктов, семян и немного меда и кофе. Перед тренировкой, в зависимости от времени и погоды, я делаю несколько упражнений, могу заняться стрельбой или иногда йогой. Затем следует тренировка или подготовка, которая систематически заканчивается проверкой перед сном. Вечером я просматриваю свой контрольный список, чтобы проверить, не забыла ли я что-нибудь сделать», — приводит слова Пройс Nordic Magazine.

Напомним, спортсменка досрочно завершила сезон-2023/2024. Она не выступила на заключительном этапе в Канморе (Канада). Пройс заняла 11-е место в общем зачёте Кубка мира, набрав 539 очков. В минувшем сезоне в её активе пять медалей КМ: три серебряные награды личных гонок (индивидуальная гонка и пасьют этапа в Эстерсунде и медаль спринта в Оберхофе) и две бронзовые медали эстафетных гонок (Эстерсунд и Рупольдинг).