Анастасия Гореева рассказала, сколько будет стоить её свадьба с Каримом Халили

Неоднократная чемпионка мира среди юниоров российская биатлонистка Анастасия Гореева рассказала о финансовых затратах при подготовке к свадьбе с Каримом Халили.

«Скажу так, что это очень дорогое удовольствие. Вышло всё в разы дороже, чем я вообще могла себе представить. Вот даже могу привести пример – букет. Обычный маленький букет сейчас стоит порядка там 10 тысяч рублей. Но свадебный букет практически такой же ровно в два раза дороже! И так расценки абсолютно на всё.

Речь об одном миллионе? Скорее, о нескольких. С каждым месяцем бюджет удваивается, удваивается – без конца. Мы до сих пор не определились со светом, со звуком. Насколько я понимаю – это очень дорогое удовольствие», – рассказала Гореева в эфире Youtube-канала биатлонистки Киры Дюжевой.

Свадьба Гореевой и Халили запланирована на сентябрь этого года.

Напомним, 24-летняя биатлонистка заняла девятое место в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024. Также Гореева завоевала одну серебряную и четыре бронзовые медали на Спартакиаде сильнейших — 2024. Также спортсменка стала обладательницей двух бронзовых наград чемпионата России по биатлону — 2024. Она финишировала третьей в 30-километровом марафоне и в составе сборной Московской области в эстафете 4x6 км.