Биатлонистка Анастасия Гореева заявила, что в новом сезоне сменит фамилию

Неоднократная чемпионка мира среди юниоров российская биатлонистка Анастасия Гореева сообщила, что с нового сезона будет выступать под фамилией Халили.

«Да, я планирую менять фамилию. Скорее всего, уже на летних стартах вы увидите в списке участников двух спортсменов с фамилией Халили», – сказала Гореева в эфире Youtube-канала биатлонистки Киры Дюжевой.

Свадьба Гореевой и бронзового призёра Олимпиады-2022, российского биатлониста Карима Халили запланирована на сентябрь этого года.

Напомним, 24-летняя биатлонистка заняла девятое место в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024. Также Гореева завоевала одну серебряную и четыре бронзовые медали на Спартакиаде сильнейших — 2024. Также спортсменка стала обладательницей двух бронзовых наград чемпионата России по биатлону — 2024. Она финишировала третьей в 30-километровом марафоне и в составе сборной Московской области в эстафете 4x6 км.